В Израиль возвращено тело солдата Армии обороны страны, пропавшего без вести 37 лет назад

Найти его помогли российские военные.

Останки израильского военнослужащего Захарии Баумеля были переданы премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле, сообщили в российском Минобороны. Баумель считался пропавшим без вести после боя у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане в июне 1982 года в ходе «первой ливанской войны». Тогда за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня, погибли десять израильских военнослужащих, еще несколько пропали без вести, в том числе Баумель. Власти страны не оставляли попытки найти своего солдата 37 лет. Два года назад Нетаньяху обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в поиске останков израильских солдат, об этом премьер-министр рассказал сегодня на встрече в Москве. По словам Путина, тело сержанта обнаружил российский спецназ в ходе спецоперации в Сирии. Генетические экспертизы подтвердили, что это Баумель.

По данным израильской прессы, останки сержанта Баумеля захоронят сегодня в Иерусалиме.