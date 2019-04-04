В Минске, на месте захоронения жертв репрессий, силовики задержали активистов, которые препятствовали сносу крестов

На окраине Минска, на месте захоронения жертв сталинских репрессий, силовики задержали активистов, которые препятствовали сносу крестов. Ранее их потребовал убрать президент Белоруссии Лукашенко.

Демонтаж деревянных крестов у народного мемориала на урочище Куропаты начался утром. Милиция заблокировала все подъезды к Куропатам, к уничтожению крестов установленных в память о жертвах расстрелов в сталинские времена привлекли экскаваторы. Они начали валить кресты по всему периметру мемориала, сообщает Радио Свобода. Их уничтожению пыталась помешать группа активистов, 15 человек задержали. В их числе оказался и защитник Куропат Дмитрий Дашкевич, прошлым летом он установил на этом месте 70 деревянных крестов. Журналистов отгоняли люди в штатском. Операцию в урочище, где в 30-е расстреливали людей, госагентство Белта со ссылкой на дирекцию лесхоза называет плановыми работами по благоустройству. Президент Лукашенко недавно потребовал навести порядок на территории урочища, чтобы по его словам там не было демонстраций с белыми крестами. До этого политик заявлял буквально так: «Какая разница, кто и кого там расстреливал?». Активисты ранее выступали против стройки на этом месте ресторана и бизнес-центра.

Историки оценивают число погибших в Куропатах от 30ти до 250 тысяч человек. Об урочищах с массовыми захоронениями местные жители узнали ещё в 70-х годах прошлого века, но открыто об этом рассказали лишь в годы перестройки.