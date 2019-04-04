В Москве умер кинорежиссер Георгий Данелия

Об этом сообщает «Новая газета». Данелии было 88 лет. В феврале он попал в больницу с воспалением легких, после чего врачи перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. Позже родственники режиссера сообщали, что он начал дышать самостоятельно. Георгий Данелия стал известен в 1964-ом году после того, как вышел фильм «Я шагаю по Москве». Среди его популярных и любимых фильмов также лента «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многие другие. Данелия был также сценаристом большинства своих фильмов. Он написал сценарии «Джентльменам удачи», фильмам «Француз» и «Привет от Чарли-трубача».