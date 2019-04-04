В Кирове суд потребовал заблокировать несколько приложений в Apple Store и Play Market за оскорбление полиции

В Кирове суд потребовал заблокировать несколько приложений в Apple Store и Play Market за оскорбление сотрудников полиции и пропаганду криминальных традиций. С соответствующим иском обратилась прокуратура, — сообщает региональное издание 7х7. Ведомство считает, что эти приложения влияют на психическое и нравственное развитие детей и побуждают подростков совершать преступления. Есть игры, где, например, нужно построить свой бизнес в качестве начальника тюрьмы или пройти по этапам от общего до особого режима, — рассказал представитель прокуратуры Кировской области Денис Сухомлин. Название игр он не уточнил.