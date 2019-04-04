Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга устроили акцию протеста в суде

Фигуранты дела о взрыве в петербургском метро 3 апреля 2017 года устроили акцию протеста на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге в четверг. Как передает ТАСС, фигуранты, находясь в застекленном боксе в зале суда, выстроились с плакатами, на которых они написали, что являются невиновными.

В четверг в Петербурге проходит третье заседание по делу о взрыве в метрополитене. Участники процесса исследуют материалы уголовного дела, касающиеся травм, которые получили потерпевшие. Спустя почти три часа после начала заседания судья Андрей Морозов объявил перерыв на 15 минут. Когда слушатели и участники процесса возвращались в зал, подсудимые выстроились с плакатами.

На листах бумаги они написали: «Мы невиновны», «Нас подставили», «Вы увидите, что на нас ничего нет» и приложили их к стеклам изолирующего бокса. Акция быстро была прекращена приставами. Заседание продолжилось.