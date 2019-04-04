Мособлизбирком отправил в отставку главу территориальной избирательной комиссии города Рошаль

Также прекращены полномочия глав избиркомов в Жуковском, Лотошино и ТИК №2 в Балашихе. Об этом сообщает региональное и информационное агентство «Подмосковье». Ранее сообщалось, что в городе Рошаль были допущены массовые нарушения на выборах губернатора Московской области. Издание Медуза писало, что официальные данные о явке на всех городских участках в несколько раз превышали фактическое количество избирателей, которые пришли голосовать. После выхода материала в избиркоме Рошаля случился внезапный потоп, который уничтожил почти все документы.