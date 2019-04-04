Центризбирком Украины предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе

Центризбирком Украины предложил кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе. Эта предвыборная агитация, которая должна оплачиваться избирательными штабами, а не из бюджета страны, — заявил изданию УкИнформ зампред ЦИК Евгений Радченко.

Накануне Владимир Зеленский, победивший в первом туре выборов, предложил действующему главе государства провести дебаты на 70-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве. Петр Порошенко согласился, хотя заметил, что это противоречит законодательству о выборах.