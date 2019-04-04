Аквариум высотой 24 метра прорвало в торговом центре на Кутузовском проспекте в Москве

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, которые публикуют фотографии и видео с места происшествия. На снимках видно, что в конструкции образовалась течь и вода заливает помещение. Между тем, как сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы, в аквариуме незначительная трещина, угрозы для посетителей торгового центра нет. Аквариум в торговом центре «Океания» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра, в которых находится почти миллион литров морской воды. Об этом сообщается на сайте компании, которая занимается обслуживанием конструкцией. По ее данным, это самый высокий в мире цилиндрический аквариум с экскурсионным лифтов внутри. Он был построен американской компанией ICM.