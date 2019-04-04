Система видео-помощи арбитрам дебютировала в российском футболе

Впервые ее применили в полуфинальных матчах Кубка России. Судьи начали пользоваться новшеством весьма активно.

Пока система в России не введена. РФС обратился в ФИФА с просьбой разрешить использовать ВАР именно в этих матчах. Арбитры прибегли к помощи ВАР трижды. В матче Локомотив – Ростов Кирилл Левников остановил игру на 78 минуте. Подозрение вызвал эпизод в штрафной. Полузащитник Ростова Еременко получил удар ногой в живот, но не слишком явный, но арбитр все же указал на точку и Ивелин Попов вывел гостей вперед. Затем в штрафной Ростова упал Антон Миранчук. После просмотра стало очевидно, что скорее он заслуживал желтой карточки за симуляцию. Пенальти не был назначен. Тем не менее, Локомотив отыгрался. Ничья 2-2. В матче Урал Арсенал Алексей Вилков отправился смотреть телевизор по отмашке видеоассистента и изменил решение. Вместо желтой карточки показал игроку Урала Бумалю красную. Впрочем, отчасти в этом удалении он виноват сам. Слишком поздно среагировал на эпизод.

Между тем, полуфинальный матч Кубка Росси между Уралом и Арсеналом закончился со счетом 1-0 в пользу хозяев.