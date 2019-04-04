В предварительном докладе о причинах крушения Боинга утверждается, что пилоты выполнили все необходимые действия

В предварительном докладе о возможных причинах крушения Боинга эфиопских авиалиний в марте этого года утверждается, что пилоты выполнили все необходимые действия, предусмотренные инструкцией, но не смогли избежать катастрофы, сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщает телеканал ABC news, Боинг 737 серии МАX 8 мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки при взлете, предположительно, при столкновении с посторонним предметом или птицей. В результате этого нос самолета резко опустился вниз, что и привело к крушению. Доклад комиссии следователей еще только будет опубликован, сообщает Си-эн-эн, однако согласно данным источников втелеканала, в нем содержатся рекомендации, адресованные как компании-производителю, так и Федеральному управлению гражданской авиации США. В частности, компании Боинг будет рекомендовано проверить и при необходимости доработать датчики контроля руля высоты и так называемые противостопорные системы, прежде чем использование Боингов этой модификации будет продолжено. Ожидается, что опубликование доклада следственной комиссии потребует дополнительного расследования причин, по которым Управление гражданской авиации не сразу приняло решение о приостановке полетов Боингов серии MAX.

За последние полгода произошли две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в которых погибло в общей сложности около 350 человек.