По факту ДТП в Подмосковье возбуждено уголовное дело

При столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Дон» погибли шесть человек.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Как утверждают в Ространснадзоре, водитель микроавтобуса, погибший в результате ДТП, перевозил людей без необходимых документов на этот вид деятельности. Теперь ведомство планирует провести проверку на маршруте «Тула-Москва» с тем, чтобы выявить других нелегальных перевозчиков. Авария произошла на 65-ом километре трассы «Дон» около 5 часов утра. Как сообщалось, пассажирский микроавтобус, водитель которого, предположительно, заснул за рулем, врезался в двигавшуюся перед ним фуру. От удара маршрутка загорелась, ее удалось потушить водителям проезжавших мимо автомобилей. Жертвами ДТП стало 6 человек, еще двое, в том числе 8-летняя девочка, получили серьезные травмы.

Пострадавших доставили в Домодедовскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.