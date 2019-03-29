Госдума на пленарном заседании повторно рассмотрела закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, утвердив новую дату вступления закона в силу — 1 октября 2019 года.

Откладывание этой нормы негативно скажется на жителях. Такое мнение высказала председатель Комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская.

Хованская подчеркнула, что изменение даты – это единственное изменение в законопроекте.