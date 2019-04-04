Около 20% россиян хотят эмигрировать за рубеж. Об этом говорят результаты опроса, проведенного американской компанией Gallup.

Нынешний показатель желания россиян покинуть страну является рекордным за 12 лет, подсчитала компания Gallup. По ее данным, с 2014 года он вырос в три раза: пять лет назад об этих намерениях говорили 7% опрошенных. Наибольшее желание эмигрировать из России, согласно исследованию Gallup, высказывают люди в возрасте от 15 до 29 лет. Таковых в этой возрастной категории – 44%. Почти такой же процент – у тех, кто не одобряет политику президента Владимира Путина. Меньше всего потенциальных эмигрантов среди россиян – 9% — в категории от 46 до 60 лет, отмечается в опросе. Среди тех, кто хочет выехать за рубеж, 40% называли страну, входящую в Европейский Союз. Чаще всего среди таких государств звучали Германия (15%), а также Испания и Франция. Кроме того, значительная часть россиян в качестве желаемого направления для эмиграции называла США – 12%. Опрошенные хотели бы также жить в Японии и Канаде.

Общие результаты опроса, проведенного компанией Gallup, почти совпадают с выводами российского «Левада-центра». В рамках его исследования, проведенного в декабре прошлого года, о желании эмигрировать из России рассказали 17% опрошенных. Большинство из них – молодые люди в возрасте до 24 лет.