Владимир Зеленский имеет больше шансов на победу во втором туре президентских выборов на Украине

По данным социологов, Петр Порошенко уступает ему больше половины голосов. Между тем ЦИК обнародовал окончательные результаты первого тура.

За комика и основателя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского в минувшее воскресенье проголосовала треть избирателей. Его официальный результат – 30 с лишним процентов голосов. Второе место – у действующего главы государства. Порошенко поддержали почти 16 процентов участвовавших в выборах. С отрывом в несколько процентов финишировала Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

ПО данным Центральной избирательной комиссии, Зеленский получил большинство голосов в 19 областях и Киеве. Его главный оппонент Порошенко – только в Львовской и Тернопольской областях. Всего на участки 31 марта пришли чуть меньше двух третей избирателей.

О шансах кандидатов во втором туре можно судить по информации консалтингового агентства SORA и центра «Социальный мониторинг». В день выборов социологи спрашивали у украинцев, кого из двух соперников они бы поддержали во втором туре. Почти половина – 49.4 процента опрошенных отдавали предпочтение Зеленскому. За Порошенко намеревались голосовать 19.8 процента. В опросе участвовали 15 тысяч человек. 20 процентов затруднились с выбором. Оставшиеся 10 процентов заявили, что голосовать при таком раскладе вовсе не будут.

Опрос проводился при поддержке каналов NewsOne и 112 Украина. Их бенефициаром является депутат от партии «Оппозиционный блок», отмечает РБК.

Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на самом большом стадионе страны.

По словам Зеленского, все телеканалы должны иметь право транслировать дебаты в прямом эфире, а все журналисты – иметь возможность присутствовать на них.

Петр Порошенко согласился на условия своего соперника.

ЦИК Украины, между тем, предложил обоим кандидатам самим оплатить дебаты на стадионе. Между тем, национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила о своей готовности провести данное мероприятие.