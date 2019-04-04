Власти Дагестана выступили против определения границ с Чечней, но через несколько часов удалили обращение

Власти Дагестана выступили с открытым письмом против одностороннего определения границ с Чечней, но через несколько часов удалили свое обращение с сайта парламента. Об этом пишет издание «Кавказский узел». Послание было адресовано полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову, главе Росреестра Виктории Абрамченко и спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову. Его подписали премьер-министр Дагестана Артем Здунов и председатель народного собрания республики Хизри Шихсаидов. В письме говорилось, что управление Росреестра по Чечне поставила на свой учет приграничный участок, который входит в состав Кизлярского района Дагестана и города Кизляр. В информационно-аналитическом отделе правительства Дагестана газете Коммерсант пояснили, что обращение удалили, потому что оно выполнило свою функцию. Сотрудник чеченского отделения Росреестра допустил ошибку, которую теперь исправит.