Правозащитиники попросили СК и Генпрокуратуру проверить информацию о пытках фигуранта дела о теракте в питерском метро

Правозащитиники попросили СК и Генпрокуратуру проверить информацию о пытках одного из фигурантов дела о теракте в питерском метро. Об этом пишет газета Коммерсант. Мухамадюсуп Эрматов рассказал, что его похитили 5 апреля 2017-го года, а по документам он был задержан 11 мая. По словам Эрматова, после похищения его заковали в цепи и надели на голову мешок, а затем отвезли в подвал, приковали к батарее и пытали током, добиваясь признания. Ранее еще два фигуранта дела братья Акрам и Аброр Азимовы также рассказывали о пытках в подвале. Всего в деле 11 фигурантов, все они отрицают свою вину.