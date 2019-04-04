Передача с временным губернатором Петербурга Александром Бегловым появится на питерском телевидении

Первый выпуск передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» появится на телеканале «78» сегодня. Телепередача станет выходить дважды в месяц и длиться около часа. Беглов будет отвечать на вопросы горожан. Важно отметить, что телеканал «78» аффилирован с миллиардером Юрием Ковальчуком, который, в свою очередь, также знаком с Бегловым и и его соратниками. Канал крайне комплементарен к чиновнику. Семьдесят восьмой уже показывал, например, как Беглов открывает светофоры, следит за состоянием ворот на одной из детских площадок и ведет личный прием людей, у которых сломался лифт в парадной. Передача выходит ровно через месяц, как Беглов стал выступать на радио «Россия». Там он просто в записи дает короткий отчет о своей работе. Вообще, Беглов много говорит об открытом правительстве, но сам до сих пор не дал интервью ни одному независимому СМИ. К тому же на самые интересные заседания правительства пускают только избранных журналистов, а с некоторых заседаний в Смольном журналистов выгоняют, дав послушать лишь первых выступающих. Более того, несколько недель назад прогремел скандал с изданием «Коммерсант». Петербургская журналистка газеты заявила, что ее вынудили уволится из-за того, что она позволяла себе критиковать Беглова.

Выборы губернатора в Петербурге состоятся этой осенью.