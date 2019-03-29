Владимир Зеленский значительно опережает Петра Порошенко по итогам последних опросов на Украине. Во втором туре президентских выборов за него проголосовали бы сейчас 49 процентов респондентов, в то время, как за действующего президент 20 процентов. Это выяснили эксперты Центра «Социальный мониторинг». Остальные либо затруднились с ответом, либо вообще не намерены голосовать 21 апреля.

Первые данные опросов по второму туру украинских выборов, скорее всего, отражают будущий итог голосования. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Главное ощущение от этих выборов — конкурентность и честный подсчет голосов, что косвенно подтверждается совпадением с социологическими прогнозами. И то, что говорится про второй тур — 50 на 20 процентов в пользу Зеленского — тоже достойно внимания. Скорее всего, среди избирателей именно такое настроение и есть», — сказал эксперт.

Д.Орешкин отметил, что это закономерный процесс в рамках второго тура. «Если действующий представитель власти не побеждает в первом туре, то во втором у него шансы на победу 1 к 4», — пояснил политолог.

Д.Орешкин считает, что дебаты между Порошенко и Зеленским будут «очень интересными и напряженными, а подсчет голосов — честным и Украина получит того президента, которого хочет народ».