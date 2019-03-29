Владимир Зеленский значительно опережает Петра Порошенко по итогам последних опросов на Украине
Владимир Зеленский значительно опережает Петра Порошенко по итогам последних опросов на Украине. Во втором туре президентских выборов за него проголосовали бы сейчас 49 процентов респондентов, в то время, как за действующего президент 20 процентов. Это выяснили эксперты Центра «Социальный мониторинг». Остальные либо затруднились с ответом, либо вообще не намерены голосовать 21 апреля.
Первые данные опросов по второму туру украинских выборов, скорее всего, отражают будущий итог голосования. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
«Главное ощущение от этих выборов — конкурентность и честный подсчет голосов, что косвенно подтверждается совпадением с социологическими прогнозами. И то, что говорится про второй тур — 50 на 20 процентов в пользу Зеленского — тоже достойно внимания. Скорее всего, среди избирателей именно такое настроение и есть», — сказал эксперт.
Д.Орешкин отметил, что это закономерный процесс в рамках второго тура. «Если действующий представитель власти не побеждает в первом туре, то во втором у него шансы на победу 1 к 4», — пояснил политолог.
Д.Орешкин считает, что дебаты между Порошенко и Зеленским будут «очень интересными и напряженными, а подсчет голосов — честным и Украина получит того президента, которого хочет народ».