Двое жителей Севастополя получили по 14 лет колонии по обвинению в подготовке диверсии в Крыму

Городской суд вынес приговор. Мужчины вины не признали, дело они назвали сфабрикованным.

Суровое наказание и штрафы в несколько сотен тысяч рублей. Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых ФСБ считает агентами украинских спецслужб дали по 14 лет колонии строгого режима — чуть меньше чем требовал прокурор. Правда гособвинитель предлагал первые 4 года держать обвиняемых в тюрьме, этой меры наказания в приговоре нет, уточнила защита. Только колония. С приговор осуждённые и их адвокаты не согласны и будут его обжаловать. Российские спецслужбы задержали двух жителей Севастополя там же в ноябре 2016 года. Их назвали в ведомстве участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины. Дудка и Бессарабов – отставные военные — по версии следствия работали в Крыму под прикрытием и якобы готовили диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения на полуострове. В украинском военном ведомстве отрицали, что обвиняемые в диверсиях их сотрудники. Дело в суд прокуратура передала только со второй попытки, устранив нарушения. Процесс шёл в закрытом режиме.

Ещё один фигурант дела Дмитрий Штыбликов заключил сделку со следствием и в ноябре позапрошлого года получил 5 лет колонии.