Хабиб Нурмагомедов и Коннор Макгрегор продолжают заочную пикировку

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и его ирландский соперник Коннор Макгрегор продолжают заочную пикировку, причем британец снова опустился до прямых оскорблений.

Первая серия обмена словесными ударами случилась до их боя, который закончился убедительной победой Нурмагомедова удушающим приемом. Не так давно Макгрегор объявил о том, что завершил карьеру. Россиянина попросили прокомментировать это на встрече со студентами Плехановского университета и он сравнил ирландца ревнивой женой, которая постоянно грозит разводом, но никуда не уходит. В ответ Макгрегор сказал, что жена Нурмагомедова похожа на полотенце, намекнув на то, что мусульманки носят хиджаб. Твит, который сопровождал свадебное фото Хабиба, он впоследствии удалил, но те, кому надо его прочитали. Нурмагомедов назвал бывшего соперника насильником и лицемером и пообещал, что рано или поздно кара его настигнет. Кто именно будет карать сквернословца, российский боец не уточнил.



В Ирландии в отношении Макгрегора сейчас ведется расследование. Его подозревают в сексуальных домогательствах.