Следственный комитет начал проверку по факту ДТП в Подмосковье, в результате которого погибли 6 человек, двое пострадали. В частности, выясняется, имел ли водитель микроавтобуса право на перевозку пассажиров. Ространснадзор, в свою очередь, заявил, что проверит маршрут Тула-Москва на предмет нелегальных перевозчиков.

Утром пассажирский микроавтобус врезался в грузовик, стоявший на обочине. Возможно, водитель заснул за рулём.