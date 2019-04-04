Итоговое заключение о катастрофе Boeing 737 MAX в Эфиопии будет готово через год

Об этом сообщили в министерстве транспорта страны. В ведомстве подчеркнули, что пилоты действовали согласно инструкциям производителя, но это не спасло самолет от заваливания. Тем временем появляются новые версии катастрофы, приведшей к гибели 157 человек.

Крушению самолета Boeing 737 MAX могло предшествовать столкновение с птицей или посторонним предметом – так, по крайней мере, утверждают источники телеканала ABC News. По их данным, предполагается, что это привело к повреждению угла атаки и срабатыванию специального датчика, который автоматически направил нос самолета вниз. В результате, добавили собеседники телеканала, пилоты не смогли восстановить контроль над самолетом, и он разбился. Согласно другой версии, которую приводит газета The Wall Street Journal, пилоты Boeing 737 MAX действовали согласно инструкции, которую производитель самолетов выдал после аналогичного инцидента в Индонезии в конце октября. Однако когда они отключили систему автоматической коррекции полета, стабилизатор не был выправлен в нейтральное положение, утверждает издание. В результате система могла вновь включиться без участия экипажа, а датчик угла атаки направил Boeing в пике.

В Индонезии аналогичная катастрофа Boeing 737 MAX привела к гибели 189 человек.