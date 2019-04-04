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12:00, 04 апреля 2019

Порошенко согласился провести дебаты на стадионе со своим соперником во втором туре президентских выборов Зеленским

Пётр Порошенко согласился провести дебаты на стадионе со своим соперником во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским.

По итогам первого тура выборов Владимир Зеленский набрал более 30 процентов голосов, а Пётр Порошенко около 16. Последние опросы на Украине показывают, что 21 апреля за актёра и шоумена готовы проголосовать около 50 процентов избирателей, в то время, как за действующего президента около 20.



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