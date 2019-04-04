Порошенко согласился провести дебаты на стадионе со своим соперником во втором туре президентских выборов Зеленским

Пётр Порошенко согласился провести дебаты на стадионе со своим соперником во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским.

По итогам первого тура выборов Владимир Зеленский набрал более 30 процентов голосов, а Пётр Порошенко около 16. Последние опросы на Украине показывают, что 21 апреля за актёра и шоумена готовы проголосовать около 50 процентов избирателей, в то время, как за действующего президента около 20.