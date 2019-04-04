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12:00, 04 апреля 2019

Госдума приняла в новой редакции закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов

Он вступит в силу 1 октября – эту дату ранее согласовали депутаты и сенаторы на заседании согласительной комиссии.

Следующие полгода хостелы, работающие в жилых помещениях многоквартирных домов, смогут принимать гостей в прежнем формате, однако с 1 октября в силу вступит запрет. Оставшееся время владельцы хостелов должны использовать, чтобы подстроиться под новые правила, переведя помещения в нежилой фонд, или закрыть бизнес. На этом настаивал Совет федерации — сенаторы в целом поддержали концепцию законопроекта, но предлагали перенести начало его действия на январь следующего года, в то время как изначально планировалось, что поправки в Жилищный кодекс вступят в силу сразу. Депутаты затягивать с этим не планировали. После двух заседаний согласительной комиссии, на которых компромисса достичь не удалось, парламентарии провели консультации с туристическими регионами. Там попросили не срывать отдых тем, кто уже выкупил места размещения в хостелах на лето. В итоге представители обеих палат парламента в комиссии поддержали решение о вступлении закона силу с 1 октября практически единогласно.

Теперь документ должны одобрить в Совете Федерации. Ближайшее заседание намечено на 10 апреля.



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