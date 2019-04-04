Питерский СКА сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА

Разговоры о судействе продолжаются после каждого матча серии.

После матча тренер проигравших Сергей Никитин иронизировал. Он сказал, что каждый раз приходиться учить правила заново, потому, что они разные для соперников. Он добавил, что команда постоянно играет в меньшинстве, поэтому нет возможности системно атаковать. СКА играл в большинстве пять раз, тогда как ЦСКА только три. Кроме того, арбитры не засчитали гол Григоренко. В специальном заявлении судейского комитета было отмечено, что шайба покинула пределы поля, ударившись в заградительное стекло. СКА обеспечил себе решающее преимущество в третьем периоде, когда при равном счете провел две шайбы за 50 секунд, причем Плотников забросил с нулевого угла, после чего основной вратарь Сорокин отправился на лавку. 3-1 в пользу СКА. Счет в серии сравнялся. После двух побед в Москве ЦСКА потерпел два поражения в Петербурге.

Пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА пройдет в Москве в пятницу.