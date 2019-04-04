Известным оппозиционерам на выборах в Мосгордуму подбирают сильных противников

Как пишет газета «Ведомости», самыми проблемными для властей станут избирательные округа в центре города.

Конкуренцию соратнице Навального Любови и Соболь и яблочнику Сергею Митрохину в 43-м округе, который объединяет районы Арбат, Хамовники и Пресненский, может составить Нюта Федермессер – учредитель благотворительного фонда «Вера», а с прошлого года еще и член Общероссийского народного фронта. О возможности выдвижения говорят два близких к мэрии источника. Сама Федермессер не хочет идти против либеральных кандидатов, однако в центре Москвы ее хорошо знают. От комментариев она отказалась.

Ожесточенная борьба развернется в 45-м округе, включающем районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники. Там муниципальному депутату Илье Яшину будет противостоять ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, который, по некоторым данным, готовится к переизбранию в городской парламент.

Серьезное противостояние ожидается и в 5-м округе, куда включены районы Филевский парк, Хорошево-Мневники и Щукино. Выдвинуться в частности хотят Дмитрий Гудков и телеведущий политических ток-шоу Роман Бабаян.

Как полагают эксперты «Ведомостей», сильных оппозиционных кандидатов могут не зарегистрировать. Собеседник, близкий к мэрии, подтверждал, что Гудкова до выборов не допустят.