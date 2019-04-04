Перед вторым туром президентских выборов на Украине популярный артист Зеленский опережает Петра Порошенко

Перед вторым туром президентских выборов на Украине популярный артист Владимир Зеленский опережает действующего главу государства Петра Порошенко. Это следует из опроса, проведенного центром «Социальный мониторниг».

Согласно исследованию социологов, Зеленский может набрать во втором туре 49,5% голосов. Причем в поддержку шоумена, согласно данным центра «Социальный мониторинг», высказалась большинство украинцев во всех частях страны. Порошенко же, как утверждается, имеет поддержку лишь чуть менее 20% опрошенных. ЦИК, тем временем, обработал 100% протоколов первого тура президентских выборов. Согласно его результатам, Зеленский получил свыше 30% голосов, действующий президент Порошенко – чуть менее 16%. Оставшиеся кандидаты в президенты Украины уже успели обменяться репликами касательно возможных дебатов между ними. Так, Зеленский в своем видеообращении согласился принять предложение Порошенко, но выдвинул условие, что дебаты должны пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве, вмещающем 70 тысяч человек. Кроме того, победитель первого тура считает, что оба кандидата должны пройти медобследование, а все каналы должны иметь право транслировать дебаты в прямом эфире. В ответ на это Порошенко также опубликовал свое видеообращение, где согласился принять условия своего оппонента.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.