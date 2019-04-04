Причиной крушения бизнес-джета, в котором погибла совладелец S7 Наталья Филева, могла стать внезапная потеря скорости

Причиной крушения бизнес-джета, в котором погибла совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева, могла стать внезапная потеря скорости. Как утверждается, такую версию авиакатастрофы в Германии, произошедшей в минувшее воскресенье, выдвинули следователи.

Предположительно критическая ситуация с частным самолетом Epic начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку, утверждает источник агентства «Интерфакс» со ссылкой на расследователей. По его словам, разворот выполнялся на низкой высоте около 200-400 метров, в то время как такие нормы для пассажирских самолетов в коммерческих аэропортах вдвое выше. Следователи, добавил собеседник агентства, считают, что в ходе маневрирования скорость бизнес-джета с Филевой на борту внезапно упала ниже допустимых значений. В этот момент он находился в крене, неизбежном при развороте. Предположительно пилот смог взять управление самолетом на себя, однако предпринять ничего он уже не успел, отметил источник. По его словам, ситуация для высоты в 200-400 метров изначально была фатальной.

По некоторым данным, вместе с Филевой, которая являлась главой совета директоров S7, в результате крушения частного самолета погиб ее отец, а также пилот бизнес-джета. Немецкая сторона, впрочем, официально до сих пор не называет имена жертв.