Система видео-помощи арбитрам впервые была применена в российском футболе в полуфиналах Кубка страны

Ее использование ощутимо повлияло на результаты матчей.

Локомотив, руководители которого были особенно ярыми приверженцами нововведения, дважды пострадал от просмотров в домашнем матче против Ростова. Сперва арбитр поставил мяч на точку, определив нарушение против Романа Еременко, хотя даже после многочисленных повторов оно таковым не показалось. Тем не менее Ивелин Попов вывел свою команду вперед. Несколько позже в штрафной Ростова упал Антон Миранчук, но фола судья не увидел даже после просмотра, чем привел в бешенство тренера Локомотива Юрия Семина. Тем не менее, хозяева отыгрались на последних минутах. Ничья 2:2. В матче Урал – Арсенал судьи изучали грязные приемы. Сперва они удалили игрока Урала Петруса Бумаля за удар локтем в лицо соперника, а затем уравняли составы, отправив с поля Гию Григалаву, который шипами въехал в ногу оппоненту. Что же до счета, то хозяева победили 1:0



Ответные полуфиналы чемпионата России по футболу пройдут 15 мая.