Жителей родового села Рамзана Кадырова обязали разобрать свои дома. Это потребовалось для строительства парка.

В селении Центарой сейчас проживают более 8.5 тысяч человек. Однако население в течение месяца может сократиться. Власти изменили проект парка, и под его строительство теперь требуется больше земли. Тем, чьи дома идут под снос, выделили участки в другом месте. Другим построят новые дома или дадут компенсации, сообщает портал «Кавказский узел» со ссылкой на местного жителя Адама.

Его односельчанин Мусса говорит, что хозяевам дали две недели, чтобы они вывезли все, что нужно, и демонтировали конструкции, которые им в дальнейшем могут понадобиться. Домовладельцы сами разбирают свои жилища. Родственники и знакомые помогают друг другу. У многих дома строили еще деды и родители и население не в восторге от затеи властей. Впрочем, возражать никто не намерен. Только проблемы себе наживешь, замечает жительница селения по имени Маклан.

Власти Курчалоевского района комментировать снос частных домов отказались.

Как напоминает Znak.com, Центарой является самым охраняемым населенным пунктом в Чечне. В центре села построен большой дворец.