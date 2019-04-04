Сын Дмитрия Рогозина по некоторым данным оставит две руководящие должности в области авиастроения

Причины этого не называются.

Посты вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации по транспортной авиации и гендиректора комплекса Ильюшина оставит Алексей Рогозин. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник в авиационной отрасли. По его словам решение Рогозина-младшего не было спонтанным. Сын главы Роскосмоса принял его несколько недель назад. Решение рассмотрит совет директоров авиастроительной корпорации. Источник агентства сожалеет, что уход с поста главы комплекса Ильюшина произойдёт в момент цитата «активного подъёма проектов, которые реализует предприятие». Сам Рогозин сказал агентству РИА, что не комментирует новости о своём уходе. Пару недель назад стало известно, что завод в Ульяновске, который входит в авиакомплекс под руководством сына Рогозина, сорвал госзаказ по поставке Минобороны первых модернизированных самолётов Ил-76. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Незадолго до этого, как сообщал Интерфакс, на совещании у чиновника было принято решение об отставке Рогозина-младшего.

В корпорации «Ростех» газете Коммерсант сообщили, что должности нескольких вице-президентов Объединённой авиастроительной корпорации, включая Рогозина, будут упразднены в рамках оптимизации. Место сына Рогозина в комплексе «Ил» может занять гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Юрий Грудинин, пишет газета.