Ещё три американки обвинили бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в неподобающем поведении. Как сообщает газета «Вашингтон Пост», одна из них – бывшая стажёр Белого дома, которая утверждает, что политик взял её за голову и притянул к себе во время разговора. Вторая девушка утверждает, что на церемонии вручения премии Оскар Байден повёл себя неуместно, когда соприкоснулся с ней лбами. Третья девушка рассказала, что он её слишком долго обнимал во время приёма Демократической партии.

Таким образом, на данный момент обвинения против Байдена предъявили 7 женщин.