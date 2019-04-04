Пётр Порошенко согласился провести дебаты с Владимиром Зеленским на киевском стадионе «Олимпийский». Он напомнил, что правила подобной дискуссии прописаны в законе о выборах президента Украины. Дебаты могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем каналам, но раз стадион, так стадион, подчеркнул Порошенко.

Действующий президент и шоумен Владимир Зеленский вышли во второй тур украинских выборов, которые пройдут 21 апреля.