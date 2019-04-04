На Украине опубликованы окончательные итоги первого тура президентских выборов

Кандидаты, которые продолжат борьбу, проведут дебаты на стадионе вместимостью в 70 тысяч человек.

В первом туре шоумен Владимир Зеленский набрал немногим больше 30ти процентов голосов. Он сильно оторвался от действующего президента Украины. Петра Порошенко поддержало почти 16 процентов. На третьем месте лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, за неё почти 13 с половиной процентов избирателей. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Таким образом, Порошенко и Зеленский вышли во второй тур, он пройдёт 21 апреля. За пару дней до этого на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоятся дебаты кандидатов. Украинский президент принял предложение лидера гонки, актёра и шоумена Зеленского провести их на стадионе, дав возможность транслировать мероприятие всем каналам. «Дебаты это не шоу», — заявил при этом Порошенко. Он добавил, что их с Зеленским цитата «геополитические компасы указывают в диаметрально противоположных направлениях». Накануне Зеленский записал видеообращение к Порошенко, дав ему сутки на размышление. Президент спросил у своих подписчиков в телеграме, стоит ли ему устраивать дебаты на стадионе. И затем согласился в них участвовать, опубликовав соответствующий ролик у себя в соцсетях.

Перед вторым туром Зеленский отказался вести переговоры с другими политическими силами о поддержке.