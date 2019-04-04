Z Архив новостей новости
5 1 6 78
09:00, 04 апреля 2019

На Украине опубликованы окончательные итоги первого тура президентских выборов

Кандидаты, которые продолжат борьбу, проведут дебаты на стадионе вместимостью в 70 тысяч человек.

В первом туре шоумен Владимир Зеленский набрал немногим больше 30ти процентов голосов. Он сильно оторвался от действующего президента Украины. Петра Порошенко поддержало почти 16 процентов. На третьем месте лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, за неё почти 13 с половиной процентов избирателей. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Таким образом, Порошенко и Зеленский вышли во второй тур, он пройдёт 21 апреля. За пару дней до этого на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоятся дебаты кандидатов. Украинский президент принял предложение лидера гонки, актёра и шоумена Зеленского провести их на стадионе, дав возможность транслировать мероприятие всем каналам. «Дебаты это не шоу», — заявил при этом Порошенко. Он добавил, что их с Зеленским цитата «геополитические компасы указывают в диаметрально противоположных направлениях». Накануне Зеленский записал видеообращение к Порошенко, дав ему сутки на размышление. Президент спросил у своих подписчиков в телеграме, стоит ли ему устраивать дебаты на стадионе. И затем согласился в них участвовать, опубликовав соответствующий ролик у себя в соцсетях.

Перед вторым туром Зеленский отказался вести переговоры с другими политическими силами о поддержке.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Интернет не может быть отключен именно потому, что интернет – это нечто неотключаемое

5 398 6 22397 29.03
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Зоя Светова журналист

Два мира — два Шапиро Нельзя сажать «экономических» под стражу. Иначе это не правосудие, а месть, разборки и отжималово. И это случай экс-министра Абызова. И получается, что его тоже жалко, с его счетами, офшорами, виллами в Италии…

5 58 6 22669 28.03
Kабызов, рф, суды, правосудие, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Бедная Украина… Миллионы граждан Украины, лишенные возможности проголосовать (прежде всего Юго-Восток и Россия) — это колоссальное поле для злоупотреблений со стороны властей…

5 215 6 20667 31.03
Kукраина, выборы, политика, мнения
Блоги

Массовый пикет против закрытия роддома в московском районе Зюзино Опрос на портале «Активный гражданин» показал, что на месте роддома № 10 местные жители хотят видеть поликлинику с женской консультацией и онкологическим стационаром…

5 65 6 6596 30.03
Kмедицина, общество, здоровье, акции, события
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 138 6 14158 01.04
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В «выборы без выбора» играть неинтересно Если бы мы хотели очень навредить Украине, то предложили бы ей выбирать именно между нынешними кандидатами. Но мы ей не желаем зла…

5 200 6 24142 01.04
Kукраина, выборы, политика, рф, мнения
Интервью Персонально ваш

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель Министерства иностранных дел РФ

На протяжении несколько лет мы говорили, что это единственная возможность взять ситуацию под контроль и объединить Украину. Кто там всё заблокировал? Киевский режим. Кто стоит за киевским режимом?..

5 186 6 35279 28.03
#слушать 45:11 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Венесуэла вызовет новый Карибский кризис? Венесуэла вызовет новый Карибский кризис? Конфликт из-за этой страны приобретает очень серьезный характер. Я бы сказал, что это первый реальный конфликт между Россией и Соединенными Штатами…

5 97 6 22419 28.03
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, видео, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Власть — просто один из видов частного предпринимательства Когда сегодня всё чаще говорят, что вот-де поддержка Путина упадёт до 20%, и режим рухнет, как только его посильнее толкнут, я не склонен в это верить. Нынешней бюрократии отступать некуда. И бежать тоже…

5 103 6 58431 28.03
Kабызов, рф, власть, политика, мнения
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Я вышла на работу в Russia Today Нет, я не меняюсь. Я остаюсь при всех своих основных тезисах — от того, что элита потеряла человеческий облик до довольно негативного прогноза на перспективу…

5 162 6 22960 02.04
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Канализация, госкорпорации и нацпроекты Каждая пятая семья в России не имеет доступа к централизованной канализации. Но ни правительство, ни региональные власти не собираются ничего с этим делать. Почему?...

5 260 6 37474 03.04
Kрф, власть, бюджет, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Феномен Зеленского Упрощенная, популистская риторика всегда ближе и понятнее народу, что на самом деле страшно, поскольку с ее помощью к власти будут приходить симпатичные люди, которые не имеют опыта политического управления…

5 91 6 13397 02.04
Kукраина, выборы, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

В России открыт завод Mercedes Главное событие месяца… года… XXI века! Мы получили свой собственный завод Mercedes. Главная удача страны, политики и номенклатуры. Самый главный атрибут удач теперь выпускается рядом с Москвой. Чтоб затея не провалилась, правительство оберегало проект с самого начала, переписывая собственные постановления…

5 41 6 6458 03.04
Kобщество, автомобили, бизнес, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

От МИФИ до «Синергии»: какие вузы дадут льготы юнармейцам «Открытые медиа» нашли учебные заведения, готовые начислить дополнительные баллы при поступлении участникам патриотического движения…

5 196 6 32865 30.03
Kполитика, образование, общество, мнения
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Две большие разницы В Украине — вполне нормальное распределение по Гауссу. В России, к сожалению, не нормально. Многие критикуют украинские выборы. Но всё познается в сравнении…

5 213 6 35749 01.04
Kобщество, украина, рф, выборы, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

«Если ты действительно чеченец, нужно отвечать за содеянное» Если за рулем находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится!!! Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию…

5 112 6 39789 28.03
Kдтп, общество, чечня, мнения

Популярное за неделю

Новости

Росстат настаивает на точности своего исследования об уровне жизни россиян Для этого были опрошены 60 тысяч семей…

5 20 6 9564
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот теперь под этот каток репрессий все больше попадают те люди, которые помогали эту систему строить, и помогали строить активно…

5 72 6 123248 30.03
#слушать 47:27 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Вы верите, что тема Крыма перестанет быть камнем преткновения в отношениях России и Запада?
5 138 6 14149 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Крыму Единая Россия накрывается «медным тазом»!! В 2014 году крымчане голосовали не особо разобравшись за кого, так как перекрасившееся жульё обвешалось российскими флагами и портретами Путина….

5 243 6 211137 30.03
Kкрым, политика, мнения, власть, партии
Интервью Особое мнение

Алексей Навальный гость: Алексей Навальный политик

Плохие люди отнимают деньги у других плохих людей. Медведев потерял силу, поэтому медведевских людей можно и нужно сожрать. Отнять у них все. Если они выпендриваются – пересажать их всех. И станцевать тарантеллу на их могилах. Вот как все устроено сейчас в путинской власти…

5 158 6 103463 29.03
#слушать 36:10 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7730414
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3970880

Сегодня в эфире