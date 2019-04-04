Алексей Рогозин уходит с должностей вице-президента ОАК и генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина

Алексей Рогозин уходит с должностей вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации и генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина. Об этом сообщил ТАСС информированный источник. Причины не называются. При этом сам Алексей Рогозин от комментариев пока воздерживается.

Ранее в прессе были сообщения, что сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, возможно, станет одним из топ-менеджеров российского отделения компании «Эйрбас».