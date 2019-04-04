ДТП с жертвами произошло сегодня рано утром в Подмосковье. Сейчас в районе 65 километра трассы «Дон» работают оперативные службы, рассказал представитель МЧС Алексей Херсонец.

Среди пострадавших 8-летняя девочка, она находится в тяжёлом состоянии. От улара микроавтобус загорелся, его смогли потушить водители проезжавших мимо машин. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, не исключено, что водитель автобуса заснул за рулём. Они ехали из Тулы в Москву.