Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня посетит Россию с кратким рабочим визитом

Он намерен провести переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Намеченный разговор между Путиным и Нетаньяху в Кремле охарактеризовали как «быструю сверку часов». По крайней мере, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры будут краткими. При этом Москва не исключает обсуждения с Нетаньяху плана по урегулированию ситуации в Сирии – но лишь в том случае, если израильский премьер привезет подобный документ. Ранее газета Times of Israel утверждала, что подобный план глава правительства еврейского государства уже представил как Путину, так и президенту США Дональду Трампу. Подробности, впрочем, издание не приводило. В Кремле же получение израильского плана урегулирования в Сирии отрицают. При этом в конце февраля на предыдущей встрече Путина и Нетаньяху в Москве российский президент не исключал возможности создания рабочей группы по Сирии.

Будет ли на очередных переговорах Путина и Нетаньяху обсуждаться признание Вашингтоном израильского суверенитета над Голанскими высотами, не уточняется.