В Нью-Йорке сегодня пройдет судебное заседание по иску к Илону Маску

Федеральная Комиссия по ценным и биржам США обвинила основателя Tesla в нарушении досудебного соглашения.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк проведет устные прения сторон – конечная цель процесса состоит в том, чтобы выяснить, нарушил ли Илон Маск соглашения с федеральной комиссией. Ходатайство американских чиновников поступило в феврале, передает ТАСС. Претензии касаются записи, которую бизнесмен оставил в «Твиттере» 19 февраля. Он написал, что в 2019 году Tesla произведет около 500 тысяч автомобилей. Представители регулятора утверждают, что, согласно договоренности, Маск должен согласовывать подобные заявления в соцсетях с другими представителями руководства компании. В данном случае этого сделано не было, подчеркивают сотрудники комиссии. Адвокаты бизнесмена в ответ назвали претензии безосновательными и заявили, что в этом сообщении не содержалось существенной информации.

Маску пришлось заключить соглашение с федеральной комиссией и выплатить 20 миллионов долларов после скандального заявления, сделанного в прошлом году. Тогда бизнесмен сказал, что готов самостоятельно выкупить акции Tesla с биржи.