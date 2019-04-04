Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призывает Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на самом большом стадионе страны.

Зеленский потребовал от Порошенко дать ему ответ в течение 24 часов.

Петр Порошенко принял вызов Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе. Об этом он заявил в видеоролике, выложенном у себя в Твиттере.

Порошенко также сказал, что его Украина — это сильная европейская страна, которая никогда ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени.