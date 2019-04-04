Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». В видеообращении в Твиттере Порошенко напоминает, что правила дебатов прописаны в законе о выборах президента — они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. «Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — резюмировал действующий президент.