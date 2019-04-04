Президент Франции сегодня посетит с визитом Корсику

Эмманюэль Макрон прибудет на остров для проведения дебатов с представителями местных властей.

К визиту Макрона на Корсику, известную своими сепаратистскими настроениями, приковано повышенное внимание. Причина в том числе заключается в напряженной обстановке на острове: всего за несколько дней до приезда президента полиция одного из административных центров — города Бастия – обнаружила два взрывных устройства. Они были заложены у отделений налогового управления и государственного казначейства.

Кроме того, в конце прошлой недели на острове уже прогремели два взрыва. Неизвестные при помощи газовых баллонов подорвали два особняка, но жертв удалось избежать. Как отмечается, все описанные инциденты похожи на почерк активистов Фронта национального освобождения Корсики. Эта организация состоит из сепаратистов, выступающих за выход острова из состава Франции. При этом власти Франции отказывают корсиканцам не только в независимости, но и в расширении автономии.

Спикер парламента Корсики Жан-Ги Таламони ранее заявил, что не будет участвовать в дебатах с участием Макрона и назвал их «пиар-шоу».