Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян

Вопросы к ведомству возникли у Кремля после публикации статистики.

Росстат провел четыре раунда исследований, затронувших все регионы России. Итоговые доклады каждые два года публикуются на сайте ведомства, сообщили РБК в его пресс-службе. В ходе последнего этапа было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи и занимали не менее часа-полутора. В Росстате пояснили, что «комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в России. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики».

При этом отмечается, что данные «необходимо рассматривать комплексно». «Ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности», — добавили в пресс-службе.

В последнем докладе Росстата говорится, в частности, что почти 80% российских семей испытывают трудности с приобретением необходимого минимума, а каждой третьей не хватает денег на покупку обуви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил разъяснить, «откуда эти цифры».