Законопроект о новых санкциях против России внесен в американский Сенат

Авторы документа предлагают наказать Москву за вмешательство в выборы, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем. Санкции могут ввести против ряда крупнейших российских банков, энергетических компаний, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В эффективности таких мер сомневается экономист Михаил Хазин.

Хазин считает, что еще одной проблемой в понимании Вашингтоном Москвы является отсутствие достаточного количества специалистов по России. Между тем подобный законопроект о санкциях уже вносили те же авторы на рассмотрение конгресса в прошлом году, но тот документ так и не был вынесен на голосование.