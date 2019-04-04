Госдума сегодня повторно рассмотрит закон о запрете хостелов в жилых домах
Документ был отклонен Советом Федерации. Согласительной комиссии удалось уточнить дату вступления закона в силу, а именно с 1
октября.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Документ был отклонен Советом Федерации. Согласительной комиссии удалось уточнить дату вступления закона в силу, а именно с 1
октября.
В России открыт завод Mercedes Главное событие месяца… года… XXI века! Мы получили свой собственный завод Mercedes. Главная удача страны, политики и номенклатуры. Самый главный атрибут удач теперь выпускается рядом с Москвой. Чтоб затея не провалилась, правительство оберегало проект с самого начала, переписывая собственные постановления…