Американские сенаторы представят новый законопроект о санкциях в отношении России, сообщило агентство Reuters. Проект закона имеет поддержку обеих партий и направлен на предотвращение нового вмешательства Кремля в американские выборы.

Сенаторы Крис Ван Холен от Демократической партии и Марко Рубио от Республиканской представят обновленную версию законопроекта под названием «Закон о сдерживании». Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа, законопроект обязывает директора национальной разведки США в течение 30-ти дней до любых американских федеральных выборов установить, вмешивается ли в них Россия. Если факт вмешательства будет установлен, то в рамках этого закона в течение 10-ти дней должны быть введены обязательные санкции в отношении банковского и энергетического сектора России. В частности, говорит законопроект, санкции должны быть применены к двум или более из предложенных банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Также будут введен запрет на любые транзакции с российским госдолгом — в отличие от другого закона по санкциям в отношении России, который был внесен в Палату Представителей в феврале, закон ДАСКА, в Законе о сдерживании речь идет не только о покупке нового госдолга, но и обращении ранее купленного.

И наконец, новые санкции, если закон будет принят, включат в себя блокировку — то есть заморозку без изъятия, любый активов на территории США тех, на кого санкции будут наложены, включая высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

Закон о Сдерживании направлен против агрессии Кремля, но упоминает также Китай, Северную Корею и Иран как крупнейшие угрозы американской демократии.

Предыдущая версия Закона о сдерживании также имела двухпартийную поддержку, но лидера Сената — союзники президента США, так и не вынесли законопроект на голосование осенью 2018 года.