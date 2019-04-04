Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о крабовых аукционах

Цель поправок – сделать рынок более прозрачным и конкурентным.

Из-за пробелов в законодательстве бизнесмены-крабовики получают ценный биологический ресурс почти даром, делая минимум вложений. Это отметил глава Росрыболовства на заседании в Госдуме. Его слова приводит «Российская газета». Предприниматели зачастую пренебрегают нормами безопасности и не несут обязательств по развитию отрасли. Правительство намерено изменить эту ситуацию. Вместо нынешнего – так называемого исторического принципа – предлагается внедрить механизм распределения. Половина квот на вылов крабов должна быть выставлена на инвестиционный аукцион, а победитель торгов должен взять на себя обязательства по строительству новых судов-краболовов на территории России. Это, по замыслу властей, улучшит труд рыбаков и загрузит верфи заказами. Часть средств пойдет на развитие рыбохозяйственного комплекса.

Однако далеко не все поддерживают эту инициативу. В прошлом месяце Минэкономразвития предупредило об угрозах, которые несет законопроект. Предприятия, за которыми закреплены квоты сейчас, лишатся половины заработка, что может привести к их банкротству и сокращению рабочих мест.

По оценке Минсельхоза, крабовые аукциона принесут в бюджет более 80 миллиардов рублей.