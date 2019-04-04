Бывший адвокат Pussy Riot Марк Фейгин подал иск к ВГТРК и журналистам Ольге Скабеевой и Евгению Попову

Бывший адвокат Pussy Riot и украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин подал иск к ВГТРК и журналистам Ольге Скабеевой и Евгению Попову.

Поводом для подачи иска стал выпуск программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» от 15 ноября прошлого года. Юрист, год назад лишенный адвокатского статуса за оскорбление коллеги, счел, что высказывания ведущих порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует обязать Скабееву и Попова опровергнуть озвученные сведения, а ВГТРК — «распространить эти опровержения в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу». Материальных требований он не предъявляет, сообщили RNS в пресс-службе Савеловского суда Москвы, куда поступил гражданский иск. Какие конкретно высказывания вызвали претензии заявителя, не уточняется. Известно, что в этом выпуске ведущие программы назвали Фейгина «уголовником» и «полууголовником».

В ВГТРК отказались пояснять позицию холдинга, отметив, что не комментируют незавершенные судебные процессы.

Предварительное заседание по делу назначено на середину апреля.