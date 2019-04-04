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04:06, 04 апреля 2019

Росстат рекомендует рассматривать результаты исследований об уровне жизни населения комплексно.

Таким образом ведомство ответили на просьбу Кремля объяснить данные о том, что 35% семей в России не хватает денег на обувь. В Росстате ответили, что оценка уровня и качества жизни складывается из совокупности факторов, ответы на многие вопросы носят субъективный характер. По данным Росстата, по сравнению с 2016 годом количество семей, у которых есть деньги на покупку двух пар подходящей по сезону обуви, выросло с 50,3% до 63,8%. Число домохозяйств, которые с большими затруднениями может «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, уменьшилось с 17,4% до 14,6%.



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