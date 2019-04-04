Экс-глава Nissan Карлос Гон вновь арестован.

Как передает Эн-эйч-кей, на этот раз токийская прокуратура намерена выдвинуть против него новые обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием. Это уже четвертый ордер на арест, выданный в отношении Гона. Для японской системы правосудия не характерен повторный арест подозреваемого после того, как он уже был отпущен под залог. Гон был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. В марте защите удалось добиться об освобождения Гона из-под стражи под залог в 9 млн долларов. Суд над ним должен начаться осенью этого года.