В ответ на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе Порошенко устроил опрос.

У себя в Телеграм-канале он напомнил, что по закону «О выборах президента Украины», теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19:00 и 22:00 часами в прямом эфире. Вопрос звучал «Как бы действовал ты?». Пока большинство выступило за законные процедуры. Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что принимает предложение Порошенко на участие в дебатах, но с условием, что они пройдут на столичном стадионе «Олимпийский».